Celal NESELI

Description :

Entreprise spécialiste en enduit vous

propose ses services et son savoir faire dans le

domaine du Ravalement Projeté à la

machine, pour tous types de façades neuve

et ancienne.



Services aux Particuliers et Professionnels au

même tarif ( soit à partir de

20euros/m2 ) comprenant l'enduit,

l'échafaudages et toute la mise

en oeuvre.



Nos travaux seront garantie 10 ans avec une

Assurance décennale.



DEPLACEMENT ET DEVIS GRATUIT



Tous nos produits utilisés sont de

Meilleure Qualité :

WEBER BROUTIN - PAREXLANKO

Nos produits sont imperméable et hydrofuge



Plusieurs types de finition :

Gratté, Taloché, Ecrasé,

Lisse, Rustique...



Les décorations que vous souhaitez seront

comprises dans le tarif et ne changera pas le prix

de votre ravalement :



- Imitations de pierres ( pour les angles )

- Encadrements des fenêtres, portes, portes

garage...

- Bandeaux

- Formes géométrique :

Carrés, Cercles, Triangles...



DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

INTERVENTION SUR TOUTE L'ILE DE FRANCE

75.77.78.91.92.93.94.95



Pour tous renseignements et RDV

n'hésitez pas à nous contacter au

06.95.16.56.60 merci de laisser un message en cas

d'absence et nous vous rappellerons.

Email : ecoraval1@gmail.com