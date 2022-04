Dynamique, consciencieuse et fortement motivée à découvrir de nouvelles expériences, je souhaite vivement explorer de nouveaux horizons professionnels et avec un souhait tout particulier pour faire un bout de chemin à l'étranger.

Ayant le goût des responsabilités et du travail d'équipe, je m'épanouis dans des structures exigeants une certaine forme de polyvalence.