Céleste BIDEAU

Actuellement en formation préparatoire aux métiers du WEB au Campus de la Fonderie de l’Image, je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage. Mon alternance peut débuter dès la rentrée de septembre 2016, pour une durée maximale de 2 ans, à raison de d’une semaine entreprise et une semaine en formation.



Passionnée par la création, le dessin et peinture notamment ­ j’ai eu la chance d’être immergée à plusieurs reprises dans le milieu artistique .Lors de ma dernière expérience professionnelle dans le merchandising visuel, j’ai pu mettre en pratique de nombreuses compétences : de la réalisation de croquis préparatoires, à la mise en place du livrable en passant par l’utilisation de logiciels de PAO. Ces expériences, pourraient être un plus, pour votre entreprise. En tant qu’étudiante en communication visuelle, j’aimerais intégrer une entreprise à l’ADN fort, pour mettre en pratique mes connaissances théoriques et développer mes connaissances pratiques.



Mes compétences :

Microsoft Word

HTML5 ( notions )

Adobe Photoshop ( notions )

Adobe Indesign

Adobe Illustrator