Celeste DA SILVA

J' ai réalisé mon parcours professionnel de 30 ans dans différents domaines,(transport,association d'aide à domicile, PME dans le bâtiment).



De formation comptable, mais polyvalente et capable d'assurer des taches différentes et varies, (comptable, paie, DRH et toutes taches administratives)



Je suis une personne de confiance, rigoureuse et je m' adapte tant un poste qu'à une équipe.



j’aime les challenges et les défis, accompagner développer un projet.



Je cherche un poste à temps plein sur la région de Chambéry, dans tous les secteur d’activités.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Assistance administrative

Comptabilité

Paie

Gestion de projet

Appels d'offres