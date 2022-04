Actuellement Conseillère à l'emploi pour Pole emploi, j'ai découvert les différentes offres de services pour les demandeurs d'emploi et les entreprises proposées par Pole emploi.

Je les oriente ou les informe sur les démarches à effectuer pour d’une part valoriser leur cv, leur lettre, leurs recherches et d’autre part les aider à réfléchir aux formations à envisager, et aussi les coacher pour les entretiens ….



Egalement, consultante en recrutement pour des sociétés d'intérim et au service entreprise de Pole emploi, j'’analyse les poste à pourvoir, décrire les fonctions, les savoirs correspondant pour avoir une image claire du profil recherché. De la même façon que la recherche du candidat qui correspond aux cahiers des charges tout respectant de l’égalité des chances et la non-discrimination font partie intégrante de mon état d’esprit.



Par ailleurs j'ai une forte capacité m'adapter à tous les outils d'évaluations de compétences ou de savoir être et de préparer les restitutions.



Je suis donc à l'écoute du marché, ouverte à vos conseils et à vos propositions.



A bientôt,

Céleste Perrin









Mes compétences :

Attentive

communicative

dynamique

Organisée