Célestin KOUDA

KOUDA Célestin, Inspecteur des Impôts, je suis Inspecteur des Services à l'Inspection Générale des Services de la Direction Générale des Impôts: les attributions principales de ce service est d'assurer le bon fonctionnement des services de la DGI par des missions de contrôle et d'audit périodiques.

Je suis juriste de formation, titulaire d'un DESS en Droit des Affaires et d'un MBA pour cadres depuis juin 2009. Ce qui me permet en plus de mes activités dans l'administration financière, de faire accessoirement de l'enseignement: ainsi je suis enseignant vacataire de Droit fiscal, de Droit social et de Droit des organisations de l'Economie sociale et solidaire à l'Université de Ouagadougou aux UFR SJP et SEG. Je suis, également, membre de la cellule pédagogique "Système fiscal burkinabé" de l'Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF). Enfin, j'enseigne le Droit privé et le Droit des Affaires à l'Université St Thomas d'Aquin à Saaba, située dans la banlieue Est de Ouagadougou.



Mes compétences :

Audit

Conception

Contrôle fiscal

Développement économique

Droit

Droit privé

fiscalité

Formation

Gestion Fiscale

Politique

Recherche