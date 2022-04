Célestin MANTCHI ANON

Je me nomme Mantchi Anon Célestin. Je suis Technicien Supérieur en Réseaux informatiques et Télécommunications. Je suis également Électricien après avoir suivi un Stage de formation en électricité industrielle et bâtiment à SHELEC. Je suis donc à la recherche d'un emploi et aussi prêt à servir dans tout domaine qui me sera proposé puisque j'ai une facilité d adaptation. Je suis sérieux et très honnête. Merci



Mes compétences :

>Réseaux Téléphoniques fixes et mobiles (Réseaux d

>Réseaux Informatiques

>Réseaux Électriques

Technologies des Réseaux et Télécoms

>Systèmes de Sécurité électronique