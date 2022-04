Célestin NAVARRO

Diplômé d'un bac S, puis d'un BTS audiovisuelle, j'ai fais mes premières armes dans le milieu évènementiel, au Gilgamesh théâtre à Avignon, à la salle Léo Ferré dans le Vieux Lyon ainsi que dans différents concerts et festivals.



Je me suis ensuite dirigé dans la diffusion radiophonique en occupant durant 1 an le poste d'Opérateur Son. J'étais chargé de la mise en onde des programmes en direct, de la production de sujets sonores et de publicités en tout genre puis de l'enregistrement de multiples artistes (musiciens, chanteur, humoriste, comédien etc...). Cette dernière expérience m'a énormément appris, et m'a permis de renforcer mes compétences aussi bien pratiques que théoriques dans l'audiovisuel.



Désormais à la recherche d'un emploi, Je souhaite mettre à profit mon savoir-faire sonore dans les domaines de l'audiovisuel ou dans la production artistique ( pièces de théâtre, spectacles, concerts, films et télé-films, performances...)



Mes compétences :

Mixage

Post production

Prise de son

Production

Régie lumière

Sonorisation