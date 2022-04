Celestin NGATCHA

Votre partenaire promoteur et ceo probus, est titulaire d'un MBA obtenu à l'université de Quebec à Montreal (UQUAM).

j'ai egalement satisfait aux exigences académiques pour la qualification de CONSULTANT au CODEV

j'ai travaillé d'abord avec Pfizer comme délégué medical et Animateur de gamme sur le Cameroun;

Apres le lancement de mon cabinet et centre de formation des commerciaux (délégués médicaux), j'ai assumé les responsabilités de DISTRICT SALES MANAGER chez SANOFI AVENTIS devenu SANOFI afc.

Aujourdhui je suis Ceo ,MANAGER et CONSULTANT au centre PROBUS (CAMEROUN).

Entre temps je me retrouve depuis bientot un an en californie, les perspectives sont bonnes pour faire mieux.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Stratégie

Commercialisation des produits techniques

Gestion de la relation client

Développement commercial