Martine BELLAGAMBA

Professionnelle de la vente depuis 20 ans au sein de groupes pharmaceutiques internationaux, ayant le statut d’APM et titulaire d’un diplôme de déléguée médicale, j’ai développé des compétences spécifiques dans la croissance d’un secteur Paris intra-muros, 92 et 94.



Mes années d’expérience au sein du Laboratoire Pfizer, puis au sein du Laboratoire Genévrier et dernièrement pour le Laboratoire Chiesi, en tant que Déléguée Médicale et APM, m’ont permis d’acquérir une véritable maîtrise des techniques de commercialisation plus spécifiquement dans les domaines de la rhumatologie de la pneumologie et de la cardiologie.



En outre, je possède une bonne connaissance du marché pharmaceutique et de l’environnement médical et j’ai également fait de la vente en pharmacie pour le Laboratoire Genévrier.



Ayant la capacité à performer sur des segments de marché fortement concurrentiels je suis en mesure de développer un partenariat privilégié et de véhiculer une image forte auprès des professionnels de santé.

Mon sens de l’analyse pour la mise en place d’une stratégie sectorielle pour le suivi et pour la réévaluation permanente des priorités m’a permis d’être N°1France pour Viagra et Tahor.



Tout au long de mon parcours, je me suis attachée à saisir les opportunités me permettant de diversifier mes compétences et de développer un véritable savoir-faire relationnel auprès des médecins spécialistes et généraux.



J’ai été félicitée pour ma capacité à assumer des responsabilités dans un univers exigeant et à être réactive. Outre mon bon relationnel, mon autonomie et mon organisation, on me reconnaît des qualités d’écoute, de négociation et d’analyse.



Motivée par la découverte de nouvelles pratiques, je souhaite aujourd’hui évoluer vers de nouvelles fonctions et ainsi contribuer à un désir de réussite collective.



Mes compétences :

Prise d'initiatives

Travail en équipe

Organisation professionnelle

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Rhumatologie

Pneumologie

Industrie pharmaceutique

Négociation commerciale

Prospection

Vente

Communication