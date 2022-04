Celestin SAHO

MERY’SA ENTREPRISE est une SARL ayant pour mission première d’apporter des solutions fiables aux besoins dégagés par des entreprises du secteur privé ou public, des institutions ou personnes cibles.

Nos domaines d’intervention sont:



Informatique et télécom;

Fourniture et matériel de bureau

Bâtiment et génie civil;

Electricité et électromécanique;

La sécurité électronique;

Nettoyage et entretien de locaux et espace vert

Import export

Prestation diverses



Les services offerts à la clientèle sont innovants et apportent une réel valeur ajoutée, nous sommes donnés les moyens humains et techniques pour atteindre nos objectifs. Faite nous part de vos besoins, selon votre budget, nous nous efforceront de vous proposer des solutions .

Votre partenariat nous intéresse, n’hésiter donc pas à nous contactez





Mes compétences :

Vente