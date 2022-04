Celestin TOE

Je suis actuellement en charge de la coordination des activités d'un groupement d'entreprises pour l'exécution d'un projet de d'amenagement et construction de route.

Je suis diplômé de l’Ecole Supérieure de Droit (ESD) de l’université de Ouagadougou.

J'ai participé à plusieurs Missions en tant que consultant dans plusieurs secteurs d’activités au Burkina et dans la sous-région.

Après avoir été DRH du Groupe SMAF, je suis depuis le mois d'octobre 2009, le Représentant du Groupement SGTI/ATP pour le Niger.



Outre mes activités professionnelles, je suis un auditeur du Programme de formation continue Toastmasters (programme de formation à la communication et au leadership). Je suis membre de Toastmasters International depuis 2004 et je détiens le grade de DTM (Toastmaster Distingué). J'ai occupé successivemnt les fonctions de Secrétaire Général, Vice Président Formation, Président,et Past President du club Forum. Je suis également Mentor du club Aura de Niamey (Niger)et Parrain du club Excellence de Lomé.



Je suis également membre des Anciens élèves de l'Institution Sacré-Coeur d'Abidjan (ISCA) et de PIGIER.



« Il faut s'efforcer de comprendre notre prochain pour

arriver à l'aimer ».

(J. FIAUX).



Mes compétences :

DRH

juriste

Ressources humaines