Ousmane SAHIROU

Ma carrière s’étant déroulée jusqu’à présent côté entreprise dans le domaine de l’exécution et du suivi de chantiers, je souhaite actuellement réorienter ma carrière vers l’expertise et le conseil auprès de la maitrise d'œuvre de grands projets, et mettre ainsi à votre disposition, mon expérience acquise dans le secteur de l’eau.

Neuf années passées au sein d’entreprises issues de grands groupes renommés dans le domaine de l’eau, m'ont permis d'acquérir une solide expérience. J’ai développé pendant toutes ces années une réelle polyvalence et maîtrise dorénavant toutes les étapes du processus qui aboutit à la réalisation d’un chantier (étude de prix, étude de faisabilité technique, soumission à l’appel d’offres, signature proprement dite du marché, mise en place des équipes d’exécution, gestion du projet et clôture).



Mes compétences :

Chef de projet

Génie civil