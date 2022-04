Riadh KHELIFI

Ingénieur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis ENIT filière Génie Hydraulique et Environnement



Compétences en Hydraulique Urbaine, Eau Potable (Réseaux, Ressources,…, Modélisation Hydraulique & Hydrologique, Assainissement et Traitement des Eaux.

Références en Etudes Généralistes ainsi qu’en Maîtrises d’œuvre complètes.



En plus de mes compétences professionnelles, j’accorde une grande importance à entretenir un environnement de travail serein basé sur les valeurs de rigueur, de méthodes, de ponctualité et de respect dans l’équipe.



Mes compétences :

Créatif

Gestion d'équipes

Ambitieux et motivé

Dynamique

Communication

Conception

Modélisation

Autocad

Covadis & piste

EPANETet EPASWMM

COVADIS

mon expérience

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ArcGIS