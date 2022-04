Celestin VUNABANDI KANYAMIHIGO

Député National en République Démocratique du Congo, je suis également promoteur et Président Directeur Général de CONGO BUSINESS NETWORK, un bureau d'affaires qui a pour vocation de promouvoir l'investissement en RD Congo par la facilitation et l'accompagnement des investisseurs et autres promoteurs des projets.

Je suis titulaire d'une licence en Economie appliquée à l’Université de Kinshasa en 1988, et j'ai reçu une formation spécialisée en Fiscalité et gestion des entreprises à l’Ecole Nationale des Finances de la RD Congo et au Centre de Perfectionnement en Sciences de Développement, avant d’exercer les fonctions d’inspecteur des Impôts à la Direction Générale des Impôts de 1991 à 1999 puis de Directeur des Impôts de la Province du Nord Kivu, de 2000 à 2003.

En juin 2003, j'ai été appelé aux fonctions ministérielles au sein du Gouvernement de transition de la RD Congo, de 2003 à 2006:Ministre de l'Economie Nationale de 2003 à 2004 et Ministre du Portefeuille de 2004 à 2006.

Elu député National en novembre 2006, j'ai été réélu en novembre 2011, avant nommé Ministre du Plan de la RD Congo, fonctions que j'ai assumées jusqu'en novembre 2014.

Au delà des fonctions politiques, je suis consultant indépendant en Management et Facilitation des Affaires.

Et c'est à ce titre que je fus promoteur en 2001, de la première compagnie des télécoms-Gsm à l'est de la RD Congo( SUPERCELL) dont j'ai longtemps assumé les fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration, avant sa liquidation en 2012 et la reprise de ses actifs par TIGO/Millicom RDC.

Ayant pris la résolution de reprendre mes activités d'homme d'affaires, je viens donc de créer " Congo Business Network" qui aura besoin de développer un réseau d'affaires pour réaliser son objet social.

Mon adhésion au réseau VIADEO procède de cette logique de nouer des relations d'affaires avec des entrepreneurs étrangers, intéressés à investir en RD Congo.







Mes compétences :

Économie et Finances, Management, Gestion des proj