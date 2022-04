Celestine BOIDIN

Je porte un intérêt tout particulier à l'activité de pharmacovigilance. La communication et le suivi du médicament tout au long de son cycle de vie permettent un bon usage du médicament. On peut ainsi offrir aux patients des traitements de qualité, avec une prise de risque proportionnée au bénéfice escompté.



Je souhaite orienter ma carrière sur la pharmacovigilance, l'information et la prise de décision concernant l'utilisation des médicaments.





Mes compétences :

Rigueur scientifique

Investigation

Organisation professionnelle

Adaptabilité à différents environnements