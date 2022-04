Célestine DERUMIGNY

Ma formation par alternance en master SAPIAA (Systèmes Automatisés de la Production en Industries Agro-Alimentaires) m'a apporté les bases théoriques nécessaires ainsi que la polyvalence sur le secteur agroalimentaire. Cet apprentissage au sein du service production-méthodes chez Dailycer ont confirmé mon attirance pour la fonction managériale et la gestion de production.



J’ai eu l’occasion d’animer et de participer à des groupes de projet d’amélioration continue réunissant différents services. Les méthodes appliquées m’ont permis d’atteindre les objectifs (gain de performance, diminution des pertes matières…) qui nous avaient été fixés, en tenant compte de la qualité et de l’environnement de travail.

J’ai également pu occuper le poste de chef d’équipe en 4x8 ce qui m’a appris à gérer des équipes, et à assurer leur productivité tout en faisant respecter les hautes exigences de qualité et d’hygiène du secteur. Lors de ces deux années, j’ai pu également occuper le poste d’Animateur Qualité Posté qui m’a permis de suivre la qualité du produit au cours de la fabrication pour répondre aux exigences des clients.



Je souhaite vivement approfondir diverses compétences et notamment celle de management de proximité.

Je désire donc mettre à profit mes connaissances en devenant un membre actif de votre entreprise.





Mes compétences :

TRS

Agroalimentaire

Travail en équipe

SMED

6 Sigma

Production

5S