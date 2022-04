Célestine DIAS DE OLIVEIRA

Passionnée et déterminée, je suis mannequin et model photo. La persévérance est mon mot d'ordre dans ce monde de princesse.



Fascinated and determined, I am a model and model photo. The perseverance is my word of orde in princess's world.



Mensuration :

Hauteur: 177

Poitrine - 84

Taille - 63

Hanches - 89

Confection - 36

Pointure - 38

Cheveux - Brun

Yeux - noisette







Height: 5'9

Bust: 33

Waist: 24

Hips : 35

Size: 8

Shoes: 6-6

Hair: Brown

Eyes: Hazel