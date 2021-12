Daniel DIAS DE OLIVEIRA

Cabinet d'Hypnose, Psychothérapie, à Niort 79 - Daniel Dias



Je vous propose de vous accompagner pour chaque difficulté de la vie : séparation difficile, deuil, burn out, dépression, sentiment d'exclusion, troubles psychosomatiques, anxiété , troubles alimentaires , impasse existentielle, problèmes relationnels, arrêt de tabac ...



La démarche thérapeutique que je propose s'adresse à toute personne en recherche de soi ou en souffrance ayant besoin dune aide pour traverser un moment de crise ou de déséquilibre dans sa vie personnelle, sociale ou professionnelle.



Mon accompagnement s'inscrit dans le courant de la psychologie humaniste, existentielle et relationnelle. Il vise à développer l'autonomie, la responsabilité et la créativité. Il ne limite pas l'humain à une vision individualiste, mais s'intéresse aux interactions de l'individu avec ses environnements, qu'ils soient personnels, professionnels ou sociaux.