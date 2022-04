Célestine DUVAL

Bonjour,



Titulaire d'un Master en Droit des Personnes Vulnérables depuis 2012, mon parcours professionnel a débuté par un remplacement de l'Attachée d'Administration Hospitalière à la Direction des relations et droits des usagers au Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille, ceci pour une durée de un an.



Suite à cette expérience dans le milieu hospitalier, j'ai été embauchée en tant que chargée de mission en Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences pour les quatre Centres Hospitaliers du Territoire de Santé n°3 de Bretagne (Centre Hospitalier de Bretagne Sud, Centre Hospitalier de Quimperlé, Centre Hospitalier de Port-Louis/Riantec et Centre Hospitalier du Faouët).



Ce contrat étant à durée déterminée, je suis toujours à la recherche d'un emploi stable, qu'il soit dans le domaine de la santé que dans le domaine qui intéresse ma formation, soit la protection des personnes vulnérables.





Mes compétences :

Droit des contrats

Droit pénal

Droit de la santé

Encadrement d'une equipe

Gestion des ressources humaines

GPEC

Droit des personnes en situation de handicap

Protection de l'enfance

Droit de la famille