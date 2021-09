Celia ACHAIBOU

Je suis actuellement étudiante en Master Chimie Paris Cité à l'université Paris 7 Diderot et j'aimerai me diriger vers les Energies. J'ai pris comme options l’étude des matériaux fonctionnels et l’électrochimie. Je suis ouverte à toutes opportunités pour approfondir mes connaissances et acquérir des expériences dans l'électrochimie et notamment dans le photovoltaïque.



Mes compétences :

Synthèse

Microscopie

Chimie des matériaux

Chimie inorganique

Électrochimie

Polymères

Chimie analytique