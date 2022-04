Célia BARLOT-PAALANNE

Expertise en: Communication Web / Communication interne / Content Management Systems (Documentum, SharePoint) / Formation / Management de l'information / Customer Service / Office Management & Assistanat de Direction trilingue



Ma carrière s'est construite à l'international sur plus de 10 ans. Elle me permet d'offrir à ce jour outre la maïtrise de langues étrangères, un panel de compétences managériales (Agility, virtual team, remote work) et informatiques (édition et administration web, sensibilisation aux stratégies de marketing digital SEO, SEM), une conscience multi-culturelle (Europe, Etats Unis, Inde, Asie)

Pétillante et positive, je booste mon environnement professionnel avec le sourire!





Mes compétences :

Sharepoint 2010

Lync

Mindmanager