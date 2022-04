Célia BOUITCHA

Après deux années de classe préparatoire au lycée Louis Thuillier à Amiens, j’ai intégré l’ESTIA afin de me spécialiser dans la conception mécanique. La formation que j’y ai suivie et les missions en entreprises que j’ai effectuées m’ont permis de développer un esprit d'analyse et de synthèse mais aussi de la rigueur et un esprit d’équipe. J’ai réalisé plusieurs projets grâce aux logiciels CATIA V5 (et SOLIDWORKS) tels que la conception d’un support inclinable pour appareil photo adaptable au drone de type Phantom, un stabilisateur de caméra pour le drone Inspire ainsi que l'implantation 3D d'une future ligne AIRBUS au sein de l' unité métallique,



Mes compétences :

Solidworks

Xmind

Nacelles

Microsoft Excel

Matlab

Kaizen

Java

CATIA

C Programming Language

Audit

Airbus A350 Aircraft

ANSYS