Célia BRAUN

Etudiante en deuxième année de DUT Information et Communication à l'IUT Robert Schuman d'Illkirch, j'ai déjà quelques expériences dans le domaine de la communication.



Grâce à ma formation, mes différents projets tuteurés et mes stages, j'ai exploité la création de différents outils de communication, les relations presse, la gestion de site internet et de réseaux sociaux, la gestion de bases de données, la recherche de partenaire et la création d'événements.



J'assure actuellement, en collaboration avec 3 collègues, la communication de l'association UNICEF. Notre mission est d'assurer, à travers différents moyens, la communication des événements organisés par l'UNICEF dans le but de récolter un maximum de dons.



Mes compétences :

WordPress

Sphynx

Photofiltre

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator