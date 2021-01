Philippe JEAN-BAPTISTE

Diplômé de la Sorbonne, de la Georgetown University de Washington, de l’IAE de Paris, de l'INSEEC et de l’ISEG (Executive MBA, Master d'économie, Master de gestion, Master Marketing Digital et Master en Ingénierie d'entreprise), j’exerce depuis plus de 20 ans des fonctions de direction (marketing, digital, business unit, centres de profits…) dans les secteurs de l'IT, de la distribution et de l’e-commerce que cela soit BtoB ou BtoC, en startup, en PME ou au sein de grands groupes internationaux.



Je dispose d’une véritable expertise en gestion d'entreprise, en stratégie et en marketing digital, j’enseigne et assure des séminaires et des conférences en écoles de commerce et d'ingénieurs et suis consultant en stratégie, retournement d'entreprises et en transformation digitale auprès de chefs d'entreprises. J'effectue du mentoring pour des Startups et je suis l'auteur de nombreux ouvrages de références sur le marketing, le e-commerce et la création d’entreprise.



Mes compétences :

Développement commercial

Organisation d'entreprise

Management