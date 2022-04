Célia CARADEC

Mon CV détaillé : http://www.doyoubuzz.com/celia-caradec



L'une de mes particularités : être diplômée de deux écoles reconnues de journalisme.

Deux écoles, deux manières de penser le métier : cela donne une journaliste efficace sur le plan pratique et consciente des enjeux de son métier.



Mon média de prédilection : la radio. Qu'elle soit locale ou nationale, généraliste ou spécialisée, le plaisir de partir en reportage est le même. Perfectionniste, je m'applique pour que le rendu final soit le meilleur possible : travail sonore et choix des mots, deux axes importants de notre métier.



Ce que je préfère : être derrière le micro, sentir l'adrénaline du direct. La présentation, voilà mon dada. J'ai pu la mettre en pratique "pour de vrai" à France Bleu. Chaque étape et chaque jour passés permettent toujours de s'améliorer.



J'aime ce métier car il m'apporte beaucoup. De ma Bretagne natale à la Touraine, la Creuse ou encore la Belgique, chaque expérience est autant de nouvelles choses à découvrir, de nouvelles personnalités à rencontrer, de connaissances culturelles, politiques ou territoriales à emmagasiner.



Mes compétences :

Création de site internet

Conduite radio

PAO et mise en page

Ecriture web

Wordpress

Reportage radio

Présentation radio

Montage Audio

Secrétariat de rédaction

HTML, CSS

Presse écrite

Utilisation des réseaux sociaux

Montage sur Nagra