Celia CARBO

Ingénieur agronome avec plus de 8 années d'expérience en gestion de projets industriels et agricoles, je peux vous proposer mes compétences en:



- création et animation de systèmes de Management Qualité, Sécurité, Environnement

- certification sur la base des normes ISO, FSC, BIO, et démarche HACCP

- animation et coordination d'équipes

- techniques agricoles en production végétale



Arrivée récemment en Lot et Garonne, j'aimerais étoffer mon réseau avec des personnes dans ces domaines, alors si mon parcours vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact!



Mes compétences :

Gestion de projets

Développement énergies renouvelables

Certification iso

Energie éolienne

Gestion de projet