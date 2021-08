Spécialiste de lindustrie du Digital et de la Mobilité à lInternational, j'ai abordé ces secteurs d'activités sous différents angles de vue durant ma carrière. Les dénominateurs étant : l'analyse, l'optimisation et la sécurité des flux humains, financiers et matériels.



Je dispose d'une vision élargie de ces industries par le biais de mes évolutions réussies auprès dentreprises renommées telles que TNT, Securitas, Xerox Transportation et Jaloshops.com



La conduite d'opérations et de business dans des pays aussi différents que l'Europe, l'Afrique et l'Asie m'ont donné la conviction que le Digital et la Mobilité sont essentiels au développement économique dun pays.



Ma vision : développer le potentiel des Hommes grâce au Digital et à la Mobilité afin de créer de la valeur.



Mon projet : prendre la direction des opérations dune entreprise à taille humaine ouverte à linternational et désireuse davoir un impact sur son temps.



Spécialités :

---------------

Stratégie : océan bleu, odyssée 3.14, business stratégie, growth, internationalisation

Implémentation : planification, prévision, analyse de risque, gestion de projet, lean management

Opération : organisation/planification, supply chain, amélioration des processus, metrics, ReP

Ventes : strat/planification, KPI, omnicanal, account mgt, e-commerce, public tender, PPP, legal.

Finance : P&L, cash-flow, budget, Opex/Capex, dashboard, wacc, relations investisseurs

Technologie : marketplace, cloud, SaaS, smart app, IA, machine/deep learning

Régions : Europe, Europe centrale, CEI, Russie, Afrique, Asie du Sud-Est

Industrie : IT, digital, e-commerce, mobilité, sécurité, cyber sécurité, retail



Contact :

---------------

Mob: +33 6 32 16 98 86

Mail: cyrille.carbo@gmail.com

Skype : cyrille.cb



Mes compétences :

Stratégie digitale

Stratégie d'entreprise

Marketing des services

Conduite du changement

Développement international

Gestion de projet

P&L management