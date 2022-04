Celia CASSAGNE

Forte de trois ans d'expérience dans la vie professionnelle grâce à l'alternance, mon cursus scolaire me permet de me spécialiser dans de nombreuses branches du droit de l'immobilier. J'attire particulièrement l'attention sur mes compétences en droit de la construction, secteur d'activité qui me passionne. Je suis à la recherche d'un poste d'assistante en promotion immobilière.



Mes compétences :

Droit public

Urbanisme

Droit immobilier

Droit fiscal

Droit privé

Droit de la construction