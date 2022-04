Celia CAUCHI

Diplômée d'un Master 1 spécialité Marketing à l'Institut Supérieur Européen de Gestion et d'un MBA à l'International School of Management, j'ai effectué de nombreux stages dans différentes secteurs d'activité: joaillerie, formation professionnelle ou encore communication.



Cette polyvalence acquise, j'ai décidé de travailler dans un tout autre domaine qui est la construction. Ce métier me permet d'améliorer mes compétences de synthèse, d'analyse, mais aussi la capacité à être autonome.



Mes compétences :

Marketing

International

Commerce B to B

Communication