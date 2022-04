Célia CESCON

Je suis étudiante en deuxième année de DUT Technique de Commercialisation à Tarbes.

Je suis très attirée par le domaine de la communication et plus précisément l'évènementiel ou les relations publiques. Je suis actuellement en recherche de stage dans ces milieux là, car je souhaite approfondir mes connaissances et continuer à découvrir ces domaines. Ce stage se déroulera du 13 avril au 6 juin 2015.

Je suis également ouverte à d'autres secteurs pour découvrir un autre univers et acquérir d'autres compétences.



Après mon DUT Technique de Commercialisation je souhaite intégrer une école de communication sur Toulouse et j'envisage de partir un an dans un pays anglophone pour me perfectionner dans cette langue.



Mes compétences :

Sponsoring

Aptitudes relationnelles

Management

Communication

Marketing