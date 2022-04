Célia CHAMINADE

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un emploi en tant que coordinatrice internationale. J'aime coordonner de nouveaux projets à l'international et aider à avoir une bonne cohésion d'équipe. Je parle couramment anglais, espagnol et j'ai des notions en italien.

J'ai par ailleurs, tout au long de mon parcours, développé en plus de mes compétences linguistiques en anglais et en espagnol, de grandes qualités commerciales et relationnelles.



Mes compétences :

Traduction

Négociation

Relation client