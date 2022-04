Celia CHEBI

- Actuellement je suis étudiante en Master II Méthodes conception et innovation CMI à l'université d'Artois Béthune.



- 2017/2018 Master I Méthode conception et innovation à l'université d'Artois Béthune.



- 2016/2017 J'ai obtenue mon Master II à l'université de Bejaia en Conception mécanique et productique CMP.



- 2012/2015 j'ai eu ma Licence en Génie mécanique à l'université de Bejaia.



Mes objectifs



- 2018/2019 Pour cette année je suis en Master II avec plus d'expérience grace au stage effectué en Master I en service méthode.

Ainsi avoir mon deuxième diplôme de Master et franchir en fin les portes du monde professionnel.