Riad OUFFAI

Spécialisé dans le dimensionnement, la commande et la maintenance des machines industrielles

(électriques, mécaniques, thermiques, hydrauliques et pneumatiques).

Perfectionniste de caractère, j'aime le travail bien fait, bien fini. Sérieux, ouvert et communicatif,

dynamique et ponctuel, ayant le sens de responsabilité et l’esprit d'analyse, capable de travailler en

groupe et indépendamment.



Mes compétences :

Gestion de maintenance : GMAO 2000, Alstom e-Catal

Logiciels Froid : FriLog, B-Frigo.

Electrique et électronique : Electronics Workbench

Outils de gestion de la production et ERP : SAGE X

Bureautique : Microsoft Word, Excel, Powerpoint, M

Simulation et programmation : Rockwell Arena, Matl

CAO & FAO : Solidworks, Catia, Autocad, Autocad Me

Gestion de la production : ERP / NAVISION

ERP

PLMS

Traction

IDEE Financial Software

Autocad

Solidworks

Simulink

Sage Accounting Software

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Kaizen

CVS

C Programming Language