LE RESPECT DE L’AUTRE

 Le fair-play, l’engagement, la coopération

LE COURAGE

 Le dépassement de soi, le goût de l’effort, la persévérance

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

 L’entraide, la solidarité, l’esprit d’initiative, la famille

L’AMITIÉ

 La création de liens forts pour la vie

LA CONVIVIALITÉ

 La fête, l’esprit Rugby, la « Rugby Attitude »



République Démocratique Populaire Algérienne

CLUB SPORTIF AMATEUR JEUNESSE M’SILA RUGBY -ALGER

RAISON SOCIALE : J M R SPORTIF AMATEUR JEUNESSE M’SILA RUGBY

NIF : 001428019020352. PRESIDENT : FERHAT SAID

NIF 198628010475030 Article Domicile : 28013504359.



Ref : Jmr 13/2018

A Monsieur le Directeur générale

Objet : Demande Partenaire

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous faire connaître notre association que nous avons pu créer et qui se nomme ainsi « Jeunesse M'sila Rugby », une association algérienne qui offre au partenaire une participation au développement d'un club sportif local. Notre Club Souhaite développer ce projet sportif ambitieux cette Saison ainsi que dans es Années qui vont venir.

Nous souhaitons offrir à toute catégorie sociale, jeune motivé la possibilité d'être acteur de sa destinée et la destinée de son pays car c'est par la jeunesse que tout peut être réalisable. Ainsi et pour réaliser le bonheur de tous et de toutes, nous avons besoin d'appuis de partenaires privés en complément des subventions accordées par les mairies. Passionnés et des Idées plein la tête versez faire avancer le rugby dans notre région, il est toujours compliqué de partager cette passion en étant seul c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Ci contre le dossier de demande de subventions (que vous pouvez télécharger ci-dessous). Nous vous présenterons le Club et notre Projet pour cette nouvelle saison, espérant bien-sure de vous convaincre de participer a cette belle et agréable aventure. Une aventure qui engendre ainsi des couts et nous solliciterons donc votre participation, soit sous forme matériels ou soit sous forme de dons. Bien sure nous aurons le plaisir le plus sincère d'afficher le nom de votre entreprise et votre logos.

Car malgré l'implication de nos bénévoles et malgré le soutien des mairies, notre projet ne peut se réaliser sans l'appui de partenaires telle que vous.

En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutation distinguées.

Cordialement l'équipe Jeunesse de M'Sila Rugby

LE PRESIDENT