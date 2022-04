Célia CHEYMOL

Bonjour,

J'ai 19 ans, je suis actuellement salariée chez O2 Kid Nord Yvelines.

J'ai pour projet de devenir infirmière puericultrice et pour cela je compte continuer mes études dans une école infirmière.

Cette année (2014-2015), me retrouvant sans école suite a un problème de santé, j'en ai profité pour découvrir le monde du travail et passer mon permis.

Je suis quelqu'un de motivée pour arriver à atteindre mes objectifs.





Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir