Célia CONTAUT

J'occupe actuellement un poste deTechnicienne de laboratoire au Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage - Institut de Recherche de l'Entretien et du Nettoyage (CTTN-IREN).

Je réalise notamment des essais normalisés sur des vêtements et des textiles (mesures de résistances mécaniques, coloristique, d’imperméabilité, …).



A l'écoute du marché de l'emploi, et des nouveaux défis dans lesquels m'impliquer, mon ambition est de mettre à profits cette expérience, ainsi que les précédentes, dans le développement de produits textiles et des services qu'ils rendent aux clients.





Mes compétences :

Textile

Qualité