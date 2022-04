Célia DAVID

Au sein d’une agence digitale spécialisée dans le luxe et les marques premium, je suis en charge de la bonne conduite des projets qui me sont attribués. Soucieuse de livrer un produit final de qualité, je m’assure du respect des délais et de la rentabilité du compte.



Passionnée par la communication, le marketing et le CRM, j’ai à cœur de promouvoir une marque pour valoriser son image, sa notoriété et améliorer ses ventes.

Les différents projets sur lesquels j’ai pu travailler ont développé ma vision globale des besoins d’une marque.



Consciente de la montée en puissance du digital et des nouveaux comportements du consommateur, je m’intéresse à tous les supports de communication avec Internet bien sûr, mais aussi le e-Commerce, le Marketing Mobile qui doit se développer face aux nouvelles pratiques des consommateurs, les réseaux sociaux qui interviennent de plus en plus dans le processus de décision d’achat, les applications, …



Forte d’une expérience de plus de 3 ans dans le digital, je souhaite perpétuellement apprendre et acquérir de nouvelles connaissances.

Curieuse, volontaire, autonome et proactive, j’aime être en contact avec les équipes créatives et technique ainsi qu’avec le client.



Mes compétences :

Google analytics

Pack Office - Word, Power Point, Excel

Suite Adobe - Photoshop, InDesign, Illustrator

Code HTML & XML

Communication