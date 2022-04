Célia DELAVICTOIRE

Je suis actuellement étudiante en deuxième année du programme Grande Ecole d’Audencia Business School et titulaire d’une Licence en Droit Privé. Mon projet est d’entamer une carrière au sein d’un cabinet de conseil, et plus précisément dans le domaine du développement durable.



Mes études à Audencia et en Droit m’ont permis de développer de bonnes connaissances en finance, marketing, comptabilité et de comprendre les enjeux juridiques.



Je m’intéresse au Développement Durable dans les entreprises car ce sujet recouvre de multiples questions d’avenir comme le développement social et environnemental, et s’inscrit dans la logique économique de l’entreprise.