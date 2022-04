Célia DESHAYES

Passionnée par les enjeux du marketing, j'ai pu au cours de mes expériences, découvrir à la fois le marketing opérationnel et le marketing développement. Tous deux m'ont permis de travailler sur des missions challengeantes et stimulantes.



Diplômée dans quelques mois de mon Master en Marketing avec spécialisation Product Manager, je fini également mon apprentissage de 2 ans au sein des Laboratoires Expanscience.



Suite à mon parcours, je sais aujourd'hui que je souhaite rester dans le secteur dermo-cosmétique, cosmétique ou pharmaceutique. Je suis donc à la recherche d'un poste de Chef de Produit dès Septembre 2017 pour mettre à profit mes compétences et mon dynamisme.



Mes compétences :

Créativité

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Marketing

Développement produit