Célia ESCOLA

Ingénieur spécialisée dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, j'ai acquis une solide expérience dans la conception de stations de traitement, de réseaux et d'ouvrages, la planification de la gestion de la ressource (schémas directeurs) et l'assistance à la mise en place de services d'eau et d'assainissement. Ces compétences ont été acquises en France comme à l'étranger (Colombie, Chili, Cambodge,...).



Responsable de projets variés (études, conception, conseil, mise en route de stations...), je possède les compétences transversales nécessaires à la gestion de l'ensemble des phases d'un projet et à la réponse à appels d'offres.



Parlant couramment anglais et étant bilingue espagnol/français, j'interviens à présent en tant que consultante dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, en France et à l'international.



Mes compétences :

Restitution d'études

Schéma directeur

Autocad

Estimation des ressources

Watergems

Microsoft project

Modélisation hydraulique

Pack office

Eaux usées

Management de projet

Hydraulique

Hydraulique urbaine

Management d'équipe

Eau potable

Environnement

Ingénieur

Eau

Génie des Procédés

Traitement des eaux