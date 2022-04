Célia FAJARDO

Diplômée de l’Institut Textile et Chimique de Lyon (www.itech.fr) en tant qu’Ingénieur Cuir, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.

Mes connaissances acquises à l'ITECH ainsi que mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences dans la connaissance de la matière première, le cuir, et je souhaiterais maintenant mettre à profit et approfondir cette expérience dans le domaine du produit fini (maroquinerie, chaussures, etc…).



Mes compétences :

Chimie des polymères

Chimie du cuir

Management de la qualité

Gestion de la production

Maroquinerie

Management