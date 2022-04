Célia FERREIRA DONATI

J'occupe depuis 2009, le poste de Responsable Appel d'Offres au sein de ALLERGAN.



DIVERSES TACHES

- Identification des appel d’offres,

- Analyse du cahier des charges et définition du planning,

- Gestion dans leur intégralité les offres commerciales en relation avec les services marketing et commerciaux,

- Gestion des centrales d'achats,

- Déclaration de chiffre d'affaires,

- Garantir l'envoi des dossiers dans les normes définies par les clients ,

- Contrôler la conformité de la politique commerciales,

- Gestion et saisie des prix négociées,

- Réalisation de tableaux de bord et d'analyses diverses,

- Proposition d'axes d'amélioration ou d'innovation des systèmes existants,



- Pilote du projet "Dématérialisation",

- Elaboration et optimisation de nouveaux process.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Appel d'offres

Assistante commerciale

Commerciale

Dispositifs médicaux

Gestionnaire

Marchés publics

ventes