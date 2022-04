Célia FILLION

• Informatique :

Langages de programmation Python, C, C++, Qt,, JAVA, SQL et Matlab.

Base de données : Oracle, SQLite

Logiciels : SQL Developer, HP/ Quality Center, Mantis, Visual Studio

Connaissances des environnements GNU/Linux et Windows.

Logiciels LaTeX et outils du pack Microsoft Office



• Langues étrangères :

Anglais: Courant, niveau européen B2 (FIRST Certificate of Cambridge Grade B), 4 mois de stage à Edinburgh, Scotland, UK



• Relations humaines :

Connaissances en gestion de projet, travail d’équipe