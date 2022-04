Célia FLORENCE

Durant les deux dernières années, j'ai effectué un DUT techniques de commercialisation en alternance. J'étais en contrat d'apprentissage avec Distribution Casino France en tant sur manager commercial pour les enseignes de proximités ( "Petit Casino", "Spar").

Désireuse de continuer mes études, j'ai réussi à intégrer le Groupe Sup de Co Montpellier sur concours en Licence. Cette formation m'apportera un Bac+5 avec une spécialisation marketing/management/négociation.

En revanche, afin de poursuivre cette formation je dois trouver un contrat d'apprentissage de trois ans, avec un rythme de deux semaines en entreprise, deux semaines à l'école.

Dynamique, sociable et curieuse je suis prête à m'investir dans un nouveau défi, quelque soir le secteur d'activité. La formation à l'ESC Montpellier me tient particulièrement à cœur et c'est pour cela que je ferai tous ce qui est possible pour la réussir.



Mes compétences :

Attentive

dynamique

Organisée

Sociable

Vente

Informatique

Organisation