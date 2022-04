Célia GALLIEN

En tant que Business Manager au sein d'Altran Sud Est, je suis constamment à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre nos équipes de consultants dans la Business Unit EILiS (Energy, Industry, Life Sciences).



Je suis en charge du développement des activités de la Santé incluant les domaines du dispositif médical, du diagnostic in vitro et de la pharmaceutique. Notre vocation d'accompagner ces industries sur tout ou partie de leurs projets nous pousse à intervenir sur toutes les phases du cycle en V d'un produit dans des domaines d'expertise tout aussi variés (Assurance qualité, Affaires réglementaires, Ingénierie, R&D...).



Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à me contacter : celia.gallien@altran.com



Mes compétences :

Virologie

Microbiologie

Biologie cellulaire et moléculaire

Immunologie

Marketing opérationnel