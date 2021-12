Gérer un projet, coordonner une équipe, animer, décider, organiser , établir une stratégie... et bien plus encore!

je met à profit mes compétences managériales au sein de votre entreprise, dans un esprit compétitif , je vous apporterez résultats et satisfactions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Stratégie de communication

Reporting

Prospection de clients

Organisation d'évènements

Analyse stratégique

Management secteur public et privé