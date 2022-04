Célia GARONNE

Mon parcours universitaire a pour base la physique en sciences de la Terre, avec des spécialisations en études des risques naturels et sédimentologie. Je suis également spécialisée en analyse et contrôle des pollutions en milieux naturels ainsi qu' en mesure analyse contrôle qualité en laboratoire. Je recherche un poste de niveau technicien supérieur dans une société d'ingénierie et conseil en environnement ou en laboratoire de recherche et développement.



Mes compétences :

Géochimie

MEB

Climatologie

Géologie

Géophysique

Spectrometrie de masse chromatographie

Risques naturels

Qualité

Pollution SSP

Métrologie