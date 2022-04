Celia GARRIGOS

Je suis étudiante en première année à l'IUT Techniques de Commercialisation, ainsi que membre du service stage embauche et recrutement au seins de la junior entreprise PRO TE CO.

Je suis à la recherche d'une alternance dans le secteur de la vente, commerce, car je suis très intéressée par ce secteur et j'aimerais en apprendre plus sur celui-ci.

Je me défini comme quelqu'un de très dynamique, car j'ai déjà fait beaucoup de stage auparavant, je suis à l'écoute des autres personnes quand elles ont un problème ou autre, et je suis quelqu'un de sociable, je m'intègre facilement dans un groupe.

Vous pouvez me contacter par le biais de ce profil pour toutes offres en adéquation avec mes attentes.



Mes compétences :

Négociation

Prospection

Comptabilité

Marketing

Droit