Celia GENIN

Après 20 années passées en tant que responsable manager dans le secteur privé et public (voir CV joint), je souhaiterais mettre à votre service mes compétences et connaissances.

Méticuleuse, très organisée, passionnée et maîtrisant parfaitement les différents aspects du métier de Manager, j'ai pu au cours de nombreuses missions développer un sens particulier de l'accueil afin d’assurer un service client irréprochable, un travail en équipe au quotidien afin de faire grandir le Chiffre d’affaire et dynamiser une structure.